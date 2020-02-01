Подозреваемый в организации убийства Окуевой незаконно получил гражданство Украины - полиция

01 февраля 2020 г. 14:14
4 просмотра

Уроженец РФ – организатор преступной группировки, осуществившей три заказных убийства в Украине, незаконно получил гражданство Украины.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

По данным полиции, мужчина организовал преступную группу, которая совершила три убийства: это - убийство директора предприятия "Капарол Украина", директора управления рекламы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и участницы войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2" Амины Окуевой.

Организатор ОПГ имел паспорт гражданина Украины и загранпаспорт (паспорт гражданина Украины для выезда за границу).

"Полицейские установили, что мужчина получил паспорт на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", выданной в марте 2014 года Управлением Государственной миграционной службы Украины в Луганской области. Населенный пункт менее чем через месяц был захвачен боевиками так называемой "ЛНР". Указанная справка не отвечает нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки", - говорится в сообщении  Нацполиции.

Сейчас полицейские инкриминируют фигуранту еще одно уголовное преступление - подделку документов и незаконное получение гражданства Украины.

Следственное управление полиции Киевской области начало уголовное производство по части 4 статьи 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время по ходатайству следователя Государственная миграционная служба Украины признала недействительными паспорт гражданина Украины задержанного", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что правоохранители Киевской области задержали организаторов и исполнителей двух резонансных убийств. Полиция проверяет деятельность ОПГ, в которую входят подозреваемые в убийстве Амины Окуевой, в странах ЕС.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.