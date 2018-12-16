Подполковник СБУ с пистолетом угнал такси в Киеве

16 декабря 2018 г. 15:55
Источник: Новое Время
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В ночь на 16 декабря в Киеве сотрудники патрульной полиции задержали автомобиль Toyota Corolla службы такси Экспресс.

Об этом сообщает Информатор, побывавший на месте происшествия.

Согласно предварительной информации, пассажир начал угрожать пистолетом водителю такси, после чего сел за руль автомобиля и уехал в неизвестном направлении.

Патрульным оперативно удалось задержать злоумышленника, у которого также обнаружили предмет, похожий на пистолет Макарова.

Предварительно, задержанным оказался подполковник СБУ.

На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Подробности происшествия устанавливаются.

 

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