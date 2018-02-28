Подработка в Интернете – не миф, а доступная возможность®

28 февраля 2018 г. 19:48
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Актуальность подработки только возрастает: экономика не отличается стабильностью, а рост зарплат не поспевает за увеличением цен. Поэтому для многих жителей города единственным выходом является дополнительная работа. Как искать ее в современных условиях, как не нарваться на мошенников и где найти варианты с подходящими условиями? Ответы дает Kabanchik.ua – с помощью этого онлайн-сервиса можно найти возможность заработка, не выходя из дома. И речь идет не о сомнительных проектах, а о реальных заданиях от прямых заказчиков.

Безопасность и удобство

Бизнес продолжает переход в онлайн: на фоне массовой разработки сайтов и растущей конкуренции еще более актуальными становятся услуги специалистов в области создания, продвижения, рекламы и других направлений. Рынок услуг в этом направлении развивается стремительно, и поэтому задаче онлайн-сервиса стало систематизировать все предложения от заказчиков и дать возможность исполнителям быстро находить приемлемые варианты.

Что предлагает онлайн-проект? Заказчики (а их около 50 тысяч по всей Украине) оформляют конкретизированные задания: с ограниченным объемом работы, четкими условиями, фиксированной оплатой и сроками. Зарегистрированным исполнителям приходят сообщения о каждой оформленной задаче: нужно лишь ознакомиться с условиями и, если все подходит, подать заявку на выполнение. Выбирает единственного исполнителя сам заказчик – и дальше можно взаимодействовать напрямую.

Что предлагает сервис? Несколько преимуществ:

  • система оповещений позволяет тратить на поиски заданий минимум времени;
  • проект представлен в 70-ти городах, поэтому количество заказчиков тоже впечатляет;
  • сомнительные и мошеннические проекты администраторы оперативно удаляют;
  • опция «Безопасная сделка» позволяет работать удаленно с уверенностью в оплате услуг;
  • доступные профили заказчиков и отзывы о них помогают принять решение о подаче заявки на выполнение.

Работать в Интернете могут все желающие

В первую очередь востребованы, конечно же, специалисты. Одна из топовых услуг на Kabanchik.ua – копирайтинг или, проще говоря, написание узкоспециализированных текстов на сайты. Более простой вариант подработки для «пишущих» - рерайтинг, представляющий собой уникальное переписывание исходного текста.

Также высокий спрос есть на услуги разработчиков сайтов. Заказчиков интересует создание проектов на основе шаблонных конструкторов, а также уникальные разработки. Наряду с этим востребованы также услуги оптимизаторов сайтов для их поискового продвижения и веб-маркетологов для организации рекламы. Заинтересованы заказчики и в дизайнерах.

Есть ли возможность найти подработку в этой сфере начинающим? Да: Kabanchik.ua сделал доступным фриланс для всех желающих. Зарабатывать можно, выполняя такие действия:

  • поиск информации;
  • систематизация/наполнение баз данных;
  • размещение информации на сайте;
  • набор текста.
  • Проект открыт для всех желающих: подработку здесь найдут мамы в декрете, студенты, опытные фрилансеры.

Что нужно для начала?

Регистрация, проверка данных, заполнение профиля – стандартные условия для исполнителей. После этого можно выбрать подходящие категории в сфере фриланса и получать извещения о заданиях. Упростить процесс поможет мобильное приложение: с помощью него можно следить за предложениями от заказчиков и подавать заявки везде, где есть мобильный интернет.

Подработка в Интернете – перспективный и удобный способ решения финансовых проблем для всех категорий людей. Онлайн-сервис позаботится, чтобы процесс поиска работы был удобным, быстрым и безопасным.

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