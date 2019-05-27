Подростка, пропавшего на Харьковщине, нашли в соседней области

27 мая 2019 г. 14:30
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Правоохранители разыскали 13-летнего подростка - жителя Лозовского района, пропавшего 25 мая.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские установили, что подросток находился у родного отца в поселке Шадловка Славянского района Донецкой области.

Никаких противоправных действий в отношении парня совершено не было. 

В отношении матери подростка правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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