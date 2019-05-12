Подростка, пропавшего несколько дней назад, нашли под Харьковом

12 мая 2019 г. 11:50
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Правоохранители разыскали пропавшего несовершеннолетнего Артема Давыдова, который 7 мая ушел в школу и не вернулся.

Об этом сообщили Первомайском отделе полиции ГУНП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, все это время подросток находился в городе Лозовая. Он скитался по городу, ночевал в подъездах жилых домов.

Правоохранители выяснили, что конфликтов дома у парня не было.

Причину и цель ухода из дома подросток объяснить не может.

«С парнем все в порядке, объектом преступления не стал», – говорится в сообщении полиции.

 

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