Подростка, сбежавшего из больницы, нашли на харьковском вокзале

23 августа 2020 г. 13:13
2 просмотра

Полицейские разыскали подростка, который самовольно ушел из больницы в Шевченковском районе Харькова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция ищет 12-летнего подростка, который 22 августа самовольно ушел из больницы в Шевченковском районе города.

На поиски несовершеннолетнего был ориентирован личный состав полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 августа около 8:30 полицейские местного отдела полиции нашли парня в удовлетворительном состоянии на территории Южного вокзала Харькова.

Никаких событий криминального характера с ним не случилось. 

Известно, что подросток живет с бабушкой в ​​Балаклейском районе и уже неоднократно уходил из  дома.

Полицейские доставили ребенка к месту жительства. С парнем и бабушкой они провели  профилактическую беседу.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53