Подростка, сбежавшего из больницы, нашли на харьковском вокзале

Полицейские разыскали подростка, который самовольно ушел из больницы в Шевченковском районе Харькова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция ищет 12-летнего подростка, который 22 августа самовольно ушел из больницы в Шевченковском районе города.

На поиски несовершеннолетнего был ориентирован личный состав полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 августа около 8:30 полицейские местного отдела полиции нашли парня в удовлетворительном состоянии на территории Южного вокзала Харькова.

Никаких событий криминального характера с ним не случилось.

Известно, что подросток живет с бабушкой в ​​Балаклейском районе и уже неоднократно уходил из дома.

Полицейские доставили ребенка к месту жительства. С парнем и бабушкой они провели профилактическую беседу.