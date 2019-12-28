Подростка убило упавшими футбольными воротами: под суд пойдет директор фирмы-подрядчика

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия-подрядчика о нарушении правил безопасной эксплуатации сооружений, повлекшем смерть подростка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следствие установило, что в 2015 году руководство Харьковского коммунального предприятия объявило тендер на строительство спортивной площадки в модульном городке для беженцев.

Победителем стало общество с ограниченной ответственностью, и в дальнейшем с ним было заключено соглашение об установке спортивной площадки.

Как установило следствие, во время выполнения строительных работ предприятием-подрядчиком были нарушены правила по безопасной эксплуатации сооружений, а именно: несмотря на требования, указанные в технической документации, ворота не были закреплены в почву.

Замечания, высказанные балансодержателем модульного городка, не были приняты во внимание исполнителем, поскольку он не имеет права нарушать пункты соглашения, заключенного между ним и заказчиком.

Таким образом, директор общества, которое выполняло строительные работы, не осуществила надлежащий контроль за качеством выполнения работ, что привело к тому, что во время игры в футбол на подростка упали металлические футбольные ворота. От полученных травм парень скончался.

12 сентября 2019 директору общества, которое выступало исполнителем строительных работ, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления - в нарушении правил безопасной эксплуатации сооружений, повлекшем гибель людей, по ч. 2 ст. 275 УК Украины.

26 декабря 2019 обвинительный акт в отношении направлен в Коминтерновский районный суд. Харькова для рассмотрения по существу.