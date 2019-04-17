Подростки крушили метро и сквер в центре Харькова и снимали видео: полиция установила злоумышленников

17 апреля 2019 г. 16:34
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Полиция Харькова проводит проверку по факту повреждения коммунального имущества подростками в центре Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время мониторинга сети Интернет 16 апреля правоохранители обнаружили видео, на котором подростки грубо нарушают общественный порядок, портят имущество, принадлежащее городу, и при этом выражаются нецензурной бранью.  

Данное видео было распространено в соцсетях и получило широкий общественный резонанс.

В тот же день в полицию с заявлением обратились представители харьковского коммунального предприятия, которые сообщили о повреждении скамейки в сквере, расположенном возле станции метро им.Бекетова.

Как рассказал инспектор отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Харьковской области Константин Шеремет, информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений граждан. 

Сумма материального ущерба устанавливается.

Сотрудники ювенальной превенции уже установили личности ребят, которые фигурируют на видео. Сейчас проверяется их причастность к совершению правонарушения, а также других аналогичных нарушений.

 

Видео: 

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