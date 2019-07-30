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30 июля 2019 г. 12:23
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В Харькове подростки спасли 10 котят, выброшенных на улицу.

Об этом сообщается на странице харьковской Службы спасения животных в Фейсбук.

Две девушки, Диана и Ванесса увидели, что на улице бегают котята, очевидно, выброшенные коробочниками.

Рядом была дорога, и девочки переживали, что их собьет машина, поэтому сразу стали их собирать. Но один из котят провалился в подвал. Девушки не могли оставить котенка под замком.

Ситуация длилась долго, девочки привлекали на помощь прохожих. Совместными усилиями котенка достали из подвала.

«Подростки знали, что их будут ругать родители, но уйти не могли, пока не убедятся, что котята в безопасности. Ждали приезда спасателей», - рассказали волонтеры.

Как сообщается, пока всех котят принял кошачий мини-приют.

Позже животным подыщут хозяев.

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