Подростку-зацеперу не дали проехаться на поезде (видео)

13 марта 2019 г. 17:01
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На Южном вокзале парню-зацеперу помешали проехаться на поезде.

Видео с опасной выходкой молодого человека было опубликовано в социальных сетях. 

На видео парень подбегает к тронувшемуся поезду Hyundai и запрыгивает на его автосцепку.

Однако это увидел дежурный, который стоял на перроне.

Когда парень спрыгнул с поезда, дежурный схватил нарушителя и попытался вывести с платформы, чтобы провести воспитательную беседу.

Однако парню удалось вырваться из рук дежурного и убежать. 

«То ли пранк, то ли флешмоб, черт его знает. Не убился насмерть, уже хорошо», - говорится в комментарии под видео.

Ранее аналогичный случай произошел с зацепером, которому не дали прокатиться на сцепке  трамвая: выбежавшая кондуктор пинком согнала нарушителя.

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