Подростку-зацеперу не дали проехаться на поезде (видео)

На Южном вокзале парню-зацеперу помешали проехаться на поезде.

Видео с опасной выходкой молодого человека было опубликовано в социальных сетях.

На видео парень подбегает к тронувшемуся поезду Hyundai и запрыгивает на его автосцепку.

Однако это увидел дежурный, который стоял на перроне.

Когда парень спрыгнул с поезда, дежурный схватил нарушителя и попытался вывести с платформы, чтобы провести воспитательную беседу.

Однако парню удалось вырваться из рук дежурного и убежать.

«То ли пранк, то ли флешмоб, черт его знает. Не убился насмерть, уже хорошо», - говорится в комментарии под видео.

Ранее аналогичный случай произошел с зацепером, которому не дали прокатиться на сцепке трамвая: выбежавшая кондуктор пинком согнала нарушителя.