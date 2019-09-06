Подросток едва не лишил жизни соседку за 30 гривен: дело направлено в суд

В Валковском районе за покушение на убийство в корыстных целях и разбой будут судить подростка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительный акт в отношении 17-летнего жителя района направлен в местный суд по ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины.

В конце апреля этого года в одном из сел Валковского района 17-летний парень ночью через окно пробрался в дом соседки. Женщина в это время уже спала и не слышала незваного визитера. Злоумышленник несколько раз ударил жертву обухом топора по голове, потом нашел ее кошелек, однако обнаружил в нем лишь 30 гривен.

Юноша забрал деньги и пытался найти еще какие-то ценности, однако в это время пришла в себя хозяйка дома. Женщина начала громко кричать, поэтому молодой сосед набросился на нее с кулаками и бил, пока потерпевшая не потеряла сознание.

Считая, что расправился с соседкой, преступник скрылся с места происшествия.

Несмотря на тяжелые травмы, 37-летняя женщина выжила. Парня же задержали по «горячим следам». Юноша объяснил, что таким образом якобы хотел отомстить соседке, которая накануне не заняла денег его семье.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.