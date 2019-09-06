 

Подросток едва не лишил жизни соседку за 30 гривен: дело направлено в суд

06 сентября 2019 г. 9:36
1 просмотр

В Валковском районе за покушение на убийство в корыстных целях и разбой будут судить подростка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительный акт в отношении 17-летнего жителя района направлен в местный суд  по ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины.

В конце апреля этого года в одном из сел Валковского района 17-летний парень ночью через окно пробрался в дом соседки. Женщина в это время уже спала и не слышала незваного визитера. Злоумышленник несколько раз ударил жертву обухом топора по голове, потом нашел ее кошелек, однако обнаружил в нем лишь 30 гривен.

 Юноша забрал деньги и пытался найти еще какие-то ценности, однако в это время пришла в себя хозяйка дома. Женщина начала громко кричать, поэтому молодой сосед набросился на нее с кулаками и бил, пока потерпевшая не потеряла сознание.

 Считая, что расправился с соседкой, преступник скрылся с места происшествия.

Несмотря на тяжелые травмы, 37-летняя женщина выжила. Парня же задержали по «горячим следам». Юноша объяснил, что таким образом якобы хотел отомстить соседке, которая накануне не заняла денег его семье.

Сейчас  обвиняемый находится под стражей.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.