Подрыв авто в центре Харькова: уголовное дело расследуют по двум статьям УК

По факту подрыва автомобиля харьковского адвоката, который произошел вчера утром, открыто уголовное дело с квалификациями по ч. 2 ст.15, п. 5 ч. 2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает пожизненное лишение свободы.

Сейчас идет следствие по делу, правоохранители разыскивают злоумышленников, причастных к подрыву авто.

Напомним, автомобиль вероятных злоумышленников был найден сожженным недалеко от места преступления - на улице Пушкинской.