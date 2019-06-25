Подрыв банкомата в Харькове: за информацию о грабителях назначено вознаграждение

В Харькове "ПриватБанк" объявил о выплате вознаграждения в размере 50 тысяч гривен за любую информацию, которая поможет задержать грабителей, взорвавших и ограбивших банкомат на проспекте Победы минувшей ночью.

Об этом сообщили в харьковском региональном офисе "ПриватБанка", пишет Депо.Харьков.

Напомним, сегодня ночью, 25 июня, неизвестные злоумышленники с помощью спецсредств взорвали внешний банкомат ПриватБанка, который расположен в помещении супермаркета.

Преступники успели украсть лишь часть денег, которые находились в банкомате.

Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись.

Сотрудники СБ банка, следователи полиции выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают факты, указывающие на лиц, которые могут быть к нему причастны. Вещественные доказательства и улики изъяты.

Размер убытков банка устанавливается, но уже сейчас можно сказать, что он составляет сотни тысяч гривен.

ПриватБанк обращается за помощью к возможным свидетелям преступления и просит лиц, владеющих любой информацией, которая поможет установить и задержать злоумышленников, передать ее в банк по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, e-mail: security@privatbank.ua, а также любым другим удобным способом. Анонимность и вознаграждение гарантируется.