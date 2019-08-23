Подсветка пешеходного моста обойдется городу в 7,5 миллионов - ХАЦ

Новая световая иллюминация пешеходного моста в сквере «Стрелка» будет стоить 7,5 млн гривен.

Об это сообщает "Харьковский антикоррупционный центр" со ссылкой на систему публичных закупок "ProZorro".

Так, планируется установить 12 светодиодных линейных светильников, 16 светильников с люминесцентными лампами, 98 светильников RGB + W Led, 52 комплекта светодиодной подсветки для металлоконструкции I-Smart, 67 блоков питания и 52 системы логической операции управления.

Процедура закупки на сегодняшний день продолжается.