 

Подсветка пешеходного моста обойдется городу в 7,5 миллионов - ХАЦ

23 августа 2019 г. 11:11
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Новая световая иллюминация пешеходного моста в сквере «Стрелка» будет стоить 7,5 млн гривен.

Об это сообщает "Харьковский антикоррупционный центр" со ссылкой на систему публичных закупок "ProZorro".

Так, планируется установить 12 светодиодных линейных светильников, 16 светильников с люминесцентными лампами, 98 светильников RGB + W Led, 52 комплекта светодиодной подсветки для металлоконструкции I-Smart, 67 блоков питания и 52 системы логической операции управления.

Процедура закупки на сегодняшний день продолжается.

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