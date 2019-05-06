Подзарядить гаджет от энергии солнца. На территории харьковского политеха «выросло» уникальное дерево

Среди каштанов и яблонь в Харькове появилось вот такое чудо дерево. Оно"выросло" на территории политехнического университета. Впрочем, в отличие от обычных деревьев, это использует энергию лучей не для производства кислорода, а для зарядки мобильных гаджетов и раздачи высокоскоростного интернета. С наступлением темноты «солнечное дерево» работает еще и как фонарь, освещая все вокруг разноцветными огнями

Богдан Стисло, соавтор солнечного дерева:

Днем дерево с помощью солнечных панелей заряжает аккумуляторную батарею, что позволяет нам использовать энергию в течении всех суток и в том числе, когда солнышко…например, вот недавно была солнечная погода, наше дерево успешно прошло ходовые испытания и в течении трех дней вечером, как положено, включалось используя энергию ранее запасенного аккумулятора

Вокруг странного сооружения собираются студенты. Дерево оборудовано шестью разъемы для зарядки приборов, однако пока работают только два

Юлия, студентка 1-го курса:

Как я знаю, недавно появилось, вот воспользовалась первый раз, очень понравилось - Хорошо заряжает? - Немножко ... за 10 минут 2 процента

После разработки детального чертежа авторы столкнулись с проблемой - созданием кроны дерева. Ведь именно туда крепятся пять солнечных панелей, которые должны находиться на одном уровне под одинаковым углом к солнцу. Для этого сделали 3Д макет. Он значительно меньше оригинала

Сергей Винник, соавтор солнечного дерева:

Металлоконструкция из себя представляет основание ствол - это труда диаметром 160 стальная, крона сформирована из трубы диаметром 50 сделанного основание, основание укрепилось мы сделали закладную конструкцию - залили бетон, основную конструкцию мы пескоструили, грунтовали и красили.

Солнечное дерево - это только первый экспонат парка науки и техники, рассказал ректор Политеха Евгений Сокол. Сейчас уже собирают еще три подобных деревца. Вскоре для них сделают искусственную лужайку из зеленого ковролина и начнут высадку