Поджог автомобиля на Холодной Горе: в деле появился подозреваемый

В Харькове правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля на Холодной Горе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 30 марта правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Афанасьевской неизвестный поджег автомобиль «Mercedes-Benz», который принадлежит 32-летней женщине.

По данному факту сведения о событии были внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В поджоге данного автомобиля правоохранители разоблачили 36-летнего харьковчнина - жителя Новобаварского района.

23 апреля злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления.

Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно санкции статьи ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.