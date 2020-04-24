Поджог автомобиля на Холодной Горе: в деле появился подозреваемый

В Харькове правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля на Холодной Горе.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По данным полиции, 30 марта правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Афанасьевской неизвестный поджег автомобиль «Mercedes-Benz», который принадлежит 32-летней женщине.
По данному факту сведения о событии были внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
В поджоге данного автомобиля правоохранители разоблачили 36-летнего харьковчнина - жителя Новобаварского района.
23 апреля злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления.
Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно санкции статьи ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.