Поджог автомобиля в Лозовой: полиция обнародовала фото подозреваемого и видео с камер наблюдения

Харьковские правоохранители устанавливают личность мужчины, причастного к поджогу автомобиля в городе Лозовая.

Напомним, 9 октября около 3:20 на стоянке возле одного из домов в Лозовой неизвестный поджег автомобиль «LexusRX», принадлежащий семье кандидата на должность городского головы.

Огнем также были частично повреждены автомобили «ВАЗ-2103» и «ToyotaCamry», которые были припаркованы рядом.

Правоохранители опубликовали фото злоумышленника и видео с камер наблюдения и просят всех владеющих информацией об этом человеке обратиться в полицию.

«Уважаемые граждане, если вы узнали злоумышленника или владеете информацией о нем и его местонахождении, просим сообщить в Лозовской отдел полиции по телефону: 0509713384». – говорится в сообщении отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины продолжается. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.