 

Поехали к прабабушке: полицейские нашли подростков

13 августа 2019 г. 13:12

12 августа в полицию обратилась жительница села Шопино Дергачевского района. Женщина сообщила, что двое ее 14-летних сыновей после ссоры ушли из дома и она не может им дозвониться.

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, на поиски пропавших мальчиков был задействован личный состав Дергачевского отдела полиции. Полицейские нашли братьев вечером того же дня. Как выяснилось, двойняшки поехали в Харьков к прабабушке.

Правоохранители провели профилактическую беседу с подростками и составили в отношении их матери административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП. 

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