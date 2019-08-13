Поехали к прабабушке: полицейские нашли подростков

12 августа в полицию обратилась жительница села Шопино Дергачевского района. Женщина сообщила, что двое ее 14-летних сыновей после ссоры ушли из дома и она не может им дозвониться.

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, на поиски пропавших мальчиков был задействован личный состав Дергачевского отдела полиции. Полицейские нашли братьев вечером того же дня. Как выяснилось, двойняшки поехали в Харьков к прабабушке.

Правоохранители провели профилактическую беседу с подростками и составили в отношении их матери административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.