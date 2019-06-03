Поездка с приключениями. Вагоны метро все чаще стали напоминать бойцовский ринг

Вагон метро в выходные превратился в настоящий бойцовский ринг. Оттянуть хулигана пытались парень с девушкой, другие же наблюдали или снимали поединок на телефоны. Результаты этих съемок, собственно, позже и появились в социальных сетях. Пассажиры метрополитена рассказывают, в последнее время, действительно, люди стали более агрессивными. Например, вот еще одно видео, оно снято неделей ранее.

Маргарита, пассажир метрополитена:

Не хватает людям сдержанности, часто срываются на сотрудниках метрополитена, тоже считаю это не правильным. Ну, и конечно, нужно давать людям сдачу. Наверное, повышенный уровень агрессии наблюдается, да, к сожалению и не уступают места старшим

Люди не понимают, почему охрана метрополитена не задержала обидчика. Зато в пресс-службе подземки утверждают, охранники вообще не имеют права трогать хулиганов, а могут лишь вызвать полицию. Хотя в харьковском антикоррупционном центре напоминают, фирма «Практик» осуществляющая охрану подземки, выиграв тендер на сумму более 27млн., в договоре обещала более серьезную охрану, чем просто вызов полиции.

Дмитрий Булах, активист "ХАЦ":

Уже в заключенном договоре написано, что сотрудники этой фирмы должны всячески препятствовать, если кому-то из людей находящихся на объектах, угрожает опасность физическая либо какие-то травмы, нарушение их прав. Также в этой фирме должны быть три группы быстрого реагирования. Три потому что три линии метрополитена, на каждую линию по одной группе. И каждый из этих групп должна подъезжать станцию метрополитена либо на объект метрополитена, если будет такая необходимость

Есть ли в метрополитене группы быстрого реагирования, в соответствии с договором, в КП «Харьковский метрополитен» сегодня ответить не смогли, попросили прислать официальный запрос. А вот психологи говорят, подобные стычки являются следствием напряжения в обществе, которое значительно выросло из-за политических и социальных аспектов. А закрытое тесное помещение, как, например, вагон иногда становится последней каплей

Ирина Найденова, психолог: