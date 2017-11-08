Поэзия на миллионы. На сессии горсовета мэр назвал информацию о завышенных ценах на урны поэтическим выступлением

Основные вопросы повестки дня 16-й сессии горсовета – предоставление земли в аренду и распределение дополнительных средств на нужды города. Согласно решению депутатов, объем субвенции на возмещение стоимости препаратов для обеспечения больных диабетом увеличено на 14 миллионов, на компенсацию льготного проезда в наземном электротранспорте и в «подземке» предусмотрели еще 66 миллионов. 12 миллионов гривен депутаты планируют направить на нужды Харьковского метрополитена. Кроме того, в очередной раз дополнительно депутаты выделяют деньги для коммунальщиков.

Татьяна Таукешева, директор Департамента бюджета и финансов:

Учитывая измение прожиточного минимума до 1684 гривны запланировано дополнительно выделение средств на выплату зароботной платы работникам коммунальных предприятий - 52 миллиона гривен.

Также среди вопросов сессии – внесение изменений в смету расходов по выполнению программ связанных с развитием культуры и реконструкцией некоторых объектов города. Тем временем, оппозиционные депутаты отмечают, перед принятием решения необходимо более тщательно проверить информацию о распределении денег в будущем и тех, которые были выделены раньше. Депутаты вспоминают спорные вопросы по поводу финансирования реконструкции сада имени Шевченко и харьковского зоопарка, в частности закупки урн для сада Шевченко – цены, уверены оппозиционеры, завышены в сравнении с рыночными. Мэр в свою очередь отвечает – такие заявления способ дискредитировать городскую власть.

Игорь Черняк. депутат харьковского горсовета:

Харьковский завод Фрунзе на своем сайте продает урны по 800 гривен. В проекте указано 1430 гривен за урну, то есть урна, которая стоит 800 гривен, 630 гривен разница с первоначальной стоимостью. Конечно будут дополнительные соглашения, будут новые и новые миллионы выделятся на эти объекты. Хорошо, что это делается. Плохо, что нет никакого контроля за тем, как расходуются бюджетные средства.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Такие выступления, знаете, вот поэтические, по-другому их не назовешь, они готовятся сознательно и специально, то есть трибуна сессии Харьковского городского совета используется для дискредитации органов Харьковского городского совета.

Также депутаты вспоминают слова вице-премьера Украины про ориентировочную стоимость реконструкции зоопарка, на которую неоднократно выделялись деньги из бюджета – более миллиарда гривен, но на многочисленные вопросы оппонентов о точной сумме Кернес конкретного ответа не дает.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

В соответствии с порядком мы должны все согласовать в Кабинете Министров Украины, что сейчас и происходит, поэтому высказывания вице-премьера Зубко о том или ином варианте реконструкции зоопарка в городе Харькова - это его личное мнение. Мы обратились в Кабинет Министров Украины.

Несмотря на несогласие оппозиционных депутатов с некоторыми проектами решений и требованиями дополнительно рассмотреть спорные пункты, все вопросы вынесенные на повестку дня, были уже традиционно приняты подконтрольным мэру большинством.