Погиб от пули снайпера под Авдеевкой: на Харьковщине простились с 22-летним Богданом Коваленко

Теперь ему навсегда двадцать два. На Харьковщине простились с Богданом Коваленко, наводчиком-оператором 54 ОМБр. Богдан Коваленко погиб под Авдеевкой от пули вражеского снайпера. Проститься с Богданом пришел весь его родной поселок - Новая Водолага.

«Свіжі, свіжі рози… Я так хотіла, щоб вони полежали на тому місці де сидів Богдан…»

Не могла удержаться, говорит Галина, чтобы перед похоронами не прийти в класс, где учила Богдана. Отличником он не был, но из сотен других запомнился навсегда. Потому что хотел успеть все. И выучиться, и бабушке с мамой помочь и Родину защитить.

ГАЛИНА ФЕДОРЕНКО, учительница:

Жвавий доброзичливий. Він швидко став лідером нашого класу. Його почуття гумору, його почуття справеддливості дозволяло залагодцжувати будь які конфліктні ситуації . І одного разу в розмові він мені сказав: Ну шо ви, Галино Вволодимирівно, як мама…

С двадцатидвухлетнем воином прощаются как положено: с военными почестями. На фронт Богдан пошел добровольцем. В девятнацять лет. Был наводчиком-оператором в 54 ОМБр. Проводить его пришли родные, друзья, односельчане. Военнослужащие разворачивают над гробом боевого товарища сине-желтый флаг.

АЛЁНА СТЕПАНЮК, военнослужащая 54 ОМБр:

Він залишиться десь тут. На жаль, не вберегли… Він беріг нас всих, а ми ні.

Месяц и один день, столько оставалось Богдану до конца контракта, рассказывает лучший друг Стас. Он был целеустремленный, спортивный, мечтал пойти служить в спецназ. Все жизненные планы оборвала пуля пророссийского снайпера. Все случилось рядом с Авдеевкой, за пятнадцать минут до конца боевого дежурства.

СТАС, друг Богдана Коваленко:

Вечер был, серело, без пятнадцати десять. Получается он вышел с больницы посмотреть, включил тепловизор. А сверху него есть такая кнопка, она получается моргнула. И снайпер получается его даже не видел, он бил на вспышку. Полез за ним, он по мне еще два раза ударил. Вытянули, он еще был живой. На полпути до города – всё.

У погибшего воина остались отец и бабушка. Мама сына не дождалась, умерла в прошлом году. Все расходы по захоронению бойца взял на себе поселковый совет.

АЛЕКСАНДР ЕСИН, Нововодолажский поселковый голова:

Дуже тяжко. Я його особисто не знав, може в селищі і зустрічались.

В будущем, говорит Александр Есин, в школе, где учился Богдан Коваленко, установят мемориальную доску в его честь. Всего, с начала года Харьковщина потеряла в Донбассе семнадцать своих защитников.