Погиб руфер, которого обвиняли в раскрашивании звезды в Москве в сине-желтый

В российском регионе Кабардино-Балкария в субботу, 1 декабря, погиб российский бейсджампер Александр Погребов, которого обвиняли в раскрашивании советской звезды в Москве в цвета украинского флага.

Об этом сообщили в группе DvizhuhaClub, в которой Погребов работал инструктором.

"При прыжке в Баксанском ущелье погиб Саша Погребов. Подробности и информация о похоронах будет позже", – говорится в сообщении.

Напомним, что Александр Погребов – один из четырех подозреваемых в деле о покраске звезды на сталинской высотке и установке флага Украины.

Утром 20 августа 2014 года неизвестные вывесили на шпиле сталинской высотки на Котельнической набережной украинский флаг размером 3 на 6 метров и начали красить звезду, венчающую шпиль в желто-голубые цвета.

Московская полиция по горячим следам задержала подозреваемых. Среди них - Погребов Александр 1981 года рождения, Широкожухов Алексей 1988 года рождения, Короткова Евгения 1988 года рождения и Лепешкина Анна 1989 года рождения.

22 августа 2014 года известный украинский руфер Mustang Wanted опубликовал заявление о том, что именно он перекрасил звезду, а четверо обвиняемых "самым справедливым в мире" судом в РФ в хулиганстве невиновны.

Позже российский суд оправдал подозреваемых и постановил выплатить им более 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование.

В августе 2017 года в Швейцарии погиб Алексей Широкожухов, еще один фигурант дела о покраске звезды на шпиле сталинской высотки.