Погибший на Донбассе сержант Нацгвардии Михальчук стал Героем Украины посмертно - Указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины сержанту Сергею Михальчуку, который погиб в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в декабре 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Также погибшего воина удостоили ордена "Золотая Звезда".

Напомним, 21-летний сержант Нацгвардии погиб 14 декабря во время артиллерийского обстрела, прикрывая от обломков своих побратимов.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, постановляю: присвоить звание Героя Украины и удостоить орденом "Золотая Звезда" Сергею Михальчуку - сержанту (посмертно)", - говорится в сообщении.