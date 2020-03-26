Погибший на Донбассе сержант Нацгвардии Михальчук стал Героем Украины посмертно - Указ президента

26 марта 2020 г. 13:44
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины сержанту Сергею Михальчуку, который погиб в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в декабре 2019 года. 

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Также погибшего воина удостоили ордена "Золотая Звезда".

Напомним, 21-летний сержант Нацгвардии  погиб 14 декабря во время артиллерийского обстрела, прикрывая от обломков своих побратимов. 

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, постановляю: присвоить звание Героя Украины и удостоить орденом "Золотая Звезда" Сергею Михальчуку - сержанту (посмертно)", - говорится в сообщении.

 

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