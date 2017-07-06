"Погоны на плечи легли, чтобы люди не знали беды", - в ХНУВД прошел выпуск полицейских

Яна Свитченко сегодня стала рядовым полиции. Женщина живет в Кременчуге, четыре месяца она и еще почти сто слушателей курсов первичной профессиональной подготовки провели в Харьковском университете внутренних дел. Женщина признается, чтобы попасть сюда, она прошла строгий отбор. Конкурс был - тринадцать человек на место. В гражданской жизни Яна работала инженером на Крюковском вагоноремонтном заводе, но мечтала стать полицейским, а возможно позже - и следователем.

Яна Свитченко, рядовой полиции:

Навчання тут теж було достатньо важким, багато дисциплін більше 40 ми вивчили, дуже багато годин ми займались вогневою підготовкою, а також спеціально-тактичною підготовкою. Я дуже давно мріяла, змінити свою професію, бо це сидіти на місці, а я дуже активна в мене високий рівень фізичної підготовки,я хорошо стріляю, і взагалі мені подобається право.

Почти все выпускники, которые сегодня получили сертификаты об окончании курсов, будут работать в Полтаве и Полтавской области. На вручение приехал начальник управления кадрового обеспечения Полтавы Сергей Гаврик, который рассказал, что полицейских в его городе не хватает, недобор от нормы - 20%. Поэтому новобранцев очень ждут.

Сергей Гаврик, начальник упр. кадрового обеспечения ГУНП в Полтавской обл.:

Справа в тому, що після створення національної поліції були певні прогалини в нормативній базі і це не дозволило нам приймати на службу поліцейських, доки ці прогалини не були усунуті. І саме цей набор, він самий перший, який ми зробили поліцейських для ГУНП Полтавської області. Тут присутні кримінальна поліції, слідчі, працівники груп швидкого реагування патрульної поліції, тобто охоплено максимальній спектр посад,в яких була потреба.

Ректор университета внутренних дел Валерий Сокуренко рассказал, что учеба у будущих полицейских была очень напряженной. В частности, в аудиториях немало времени уделяли теме прав человека, привлекали преподавателей кафедры конституционного права. А вне классов особе внимание уделяли огневой и физической подготовке.

Валерий Сокуренко, ректор ХНУВД:

Вони вже завтра мають оформлювати ДТП, робити це якісно, знати, тому що ці матеріали направляють до суду і адвокати, які зараз працюють, вони отримують гарну освіту, інколи за кордоном в Гарварді, в Сорбонні. Ми повинні готувати наших поліцейських – це робітнича спеціальність, але вони повинні бути хорошими якісними випускниками.

Уже завтра выпускники курсов первичной профессиональной подготовки полицейских выйдут на свои первые дежурства в Полтаве и Харькове.