Погоня со стрельбой: патрульного отпустили под домашний арест

Суд в Полтаве рассмотрел апелляцию адвоката патрульного Андрея Бондарца по изменению меры пресечения. Прокуратура настаивала на содержании под стражей, говоря на возможных рисках. Представители защиты просили смягчить меру пресечения или же вовсе отпустить полицейского.

По информации инспектора УПП в Харьковской области, Дмитрия Гайдука, суд принял решение поместить патрульного Андрея Бондарца под домашний арест. Ранее Октябрьский суд Полтавы взял Бондарца под стражу на 60 суток без права на залог.

Напомним, в ночь на 13 февраля патрульный экипаж приехал на вызов, чтобы утихомирить пьяную компанию, но дебоширы сели в машину и начали убегать, а полицейские – за ними. Во время преследования транспорного средства патрульный произвел три выстрела в сторону авто. В результате, пассажир автомобиля получил два проникающих ранения в спину и поясницу с разрывом правого легкого.