Погорельцы Двуречанского района получат выплаты даже без документов на утраченное жилье

У некоторых жителей с. Горобьевка, дома которых пострадали во время пожаров, нет документов о собственности, но они получат обещанные выплаты. Об этом сообщила председатель ХОГА Айна Тимчук, которая 16 декабря посетила Двуречанский район.

Она отметила, что 11 хозяев домовладений, пострадавших в результате пожара 2 сентября и имеющих документы о собственности на утраченное жилье, уже получили материальную помощь из государственного бюджета в сумме 300 тысяч гривень.

Часть пострадавших не имеют документов о собственности на утраченное жилье. Но они должны получить обещанные выплаты.

До этого момента не было механизма, который позволил бы выплатить средства пострадавшим без полного пакета документов.

«Совместно с областным советом мы нашли решение для людей, не имеющих документов о собственности, относительно помощи на уровне областного бюджета», - сказала председатель Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук.

Также она отметила, что все средства, которые пострадавшие уже получили из областного и районного бюджетов, будут включаться в общую сумму выплат. Те, у кого пострадало жилье, могут довести цифру компенсации до 300 тысяч гривень с учетом 80 тысяч гривень, которые уже получили раньше.

«Это достаточно беспрецедентное решение - это исключительный случай», - сказала Айна Тимчук.

По информации директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Юрия Шпараги, жители, у которых пострадало нежилое имущество, тоже получат помощь из областного бюджета от 20 до 70 тысяч гривень.

В ближайшее время Харьковская областная государственная администрация будет выносить на рассмотрение сессии Харьковского областного совета изменения в программу социальной защиты населения, в рамках которой будет выплачена материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате пожара, но не получившим помощь из государственного бюджета.