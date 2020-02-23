Пограничники не пропустили в Украину российских пропагандистов

В аэропорту "Киев" ("Жуляны") сотрудники Госпогранслужбы Украины снова отказали в пропуске в страну двух граждан России, которые работают в сфере массовой информации.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

«Вчера во время оформления рейса «Минск-Киев» пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир «искал вдохновения» в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве», - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Кроме того, как сообщается, тем же рейсом, с той же целью, по приглашению той же организации в Киев прилетела также москвичка 1983 года рождения.

«Она обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированной Крымском полуострове. А в своем профиле в соцсетях россиянка выставляет фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. У этой путешественницы тоже не получилось попасть на лекции в Киев». – отметили в ГПСУ.

Таким образом, обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и проставили им запрет въезда в нашу страну на 3 года.

Сегодня утром они обратным рейсом улетели в Минск.

Также, по данным пресс-службы ГПСУ, накануне выходных в «Жулянах» завернули еще трех российских пропагандистов (журналистов, СММ-щиков, блоггеров), которые хотели учить украинцев искусству массовых коммуникаций.