Погребенный заживо. В семье погибшего строителя рассказали о подробностях трагедии

Мы поехали в морг в шесть часов вечера его привезли туда ... .мой ... извините

Наталья Синельник едва приходит в себя и только с третьей попытки рассказывает о том, как погиб ее муж, Руслан. Трагедия произошла на строительстве в декабре прошлого года. Тогда в яме глубиной около шести метров, при выполнении работ, его засыпало грунтом. Руслану Синельнику было 46 лет, у него осталось двое детей. «Травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью» - именно так сформулировали свой вывод эксперты. Мужчине, говорит Наталья, просто разбило голову, изуродовало лицо. Представители фирмы «Южспецстрой», в которой работал Руслан, частично оплатили похороны и дважды привозили материальную помощь, по 10 тысяч гривен

Наталья Синельник, жена погибшего

В январе, когда привезли последний раз помощь, они мне предложили контракт подписать. Договор до совершеннолетия ребенка младшего, до 18-ти лет, 4200 - это на двоих детей

За эти деньги Наталья должна была отказаться от претензий к «Южспецстрою». Но вдова на сделку не пошла, поняв, что 4 тысячи в месяц на двоих детей вряд ли хватит. И после этого разговора, помощь вообще перестала поступать. Теперь, добавляет женщина, каким-то образом все дело, относительно гибели Руслана, перевернули вверх дном

Наталья Синельник, жена погибшего

Делают виновным, что он не соблюдал технику безопасности. Но он, же не по своей инициативе туда полез. Он же под руководством своего начальства туда полез

Отец погибшего Руслана Василий уже много лет работает в другой строительной фирме. В тот день, когда случилась трагедия, бригаду Василия вернули домой, ведь накануне шел снег с дождем и по технике безопасности работы с почвой были прекращены.

Василий Синельник, отец погибшего

И, фактически, получилось так, что пополз погреб, а с погреба поплыли плита и плитой его накрыло. И все вот это там блоки и все прочее, прочее посыпалось туда. По всей вероятности надо было … откосов не было, надо было эту траншею, надо было распорки поставить все это подготовить надо было по технике безопасности

А вот мать Руслана добавляет, мастер участка, который в тот день работал вместе с ее сыном и под чьим руководством велись работы, ни разу не попросил прощения у их семьи

Ольга Синельник, мать погибшего

Всю вину они сваливают на моего сына. Царство ему небесное. Я сказала, я буду бороться до конца, виновен его сын начальника, мастером он работает, - он будет нести наказание. Никто не приехал, ни попросили у нас извинения, не покаялись

Семья Синельников наняла двух адвокатов, чтобы наказать тех, кто, по их мнению, виноват в смерти Руслана. Однако уверяют они, дело никак не сдвинется с мертвой точки. Бесконечные допросы свидетелей, непредставление материалов дела - это не единственное, что мешает доказать, что Руслан Синельник полез в опасную шестиметровую яму, после дождя по приказу своего начальника, а не по собственному желанию. Представители «Южспецстроя» уже трижды отказались и от общения с журналистами АТН и не захотели объяснить свою точку зрения по поводу этого дела. В полицию официальный запрос был отправлен еще 28 марта, однако, на сегодняшний день, ответа на него пока не предоставили