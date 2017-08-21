Погружение во тьму. Где можно будет увидеть полное солнечное затмение

Вот оно цепляется там, чуть дальше и здесь мы уже видим изображение солнца.

С помощью такого нехитрого устройства, астрономы могут наблюдать солнечное затмение. Чаще всего - это частичные его фазы, рассказывает научный сотрудник исследовательского института астрономии Геннадий Марченко, и отмечаются они больше специалистами, чем обывателями. А вот полное затмение - явление более редкое.

Геннадий Марченко, научный сотрудник НИИ астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина:

Чем полное затмение хорошо, интересно, тем, что можно видеть внешние слои солнца, которые никак не сможешь увидеть при других обстоятельствах. Корона, ну, сейчас ее конечно можно наблюдать в рентгеновском диапазоне, с космических аппаратов. Но с Земли, чтоб вот увидеть ее, нужно полное солнечное затмение.

Последнее полное солнечное затмение в Украине наблюдали еще в 1961-м. И у ныне живущих украинцев нет шансов его увидеть на родине, оно произойдет только через 118 лет. Сегодня же это редкое астрономическое зрелище смогут наблюдать его американские коллеги, говорит Геннадий Марченко. Лунная тень пересечет Северную Америку от Тихого океана до Атлантики за два часа. Сумерки наступят на полосе шириной 110 километров. На этой территории возможно понижение температуры от 5 до 10 градусов по Цельсию. А вот на Харьковщине жару собьет циклон.

Это южный циклон. Он формируется над территорией Крыма, Азовского моря и постепенно будет проходить через территорию Харьковской области и далее на северо-восток. С этим циклоном связаны осадки, которые мы ждем завтра и послезавтра.

Осадки будут незначительными. Из-за неустойчивого характера погоды в эти дни сказать, где и когда они выпадут, синоптики не могут. Холодный воздух понизит дневную температуру на 8-10 градусов. Но уже с пятницы она снова пойдет вверх. 25-26 августа днем ожидается до +26, а 27-го - до +30. Такая же температура, говорят харьковские синоптики, сохранится до начала сентября.