Похищенных российскими спецслужбами двоих украинских пограничников вернули в Украину

Похищенных в октябре 2017 года Федеральной службой безопасности РФ двух украинских пограничников вернули в Украину.

Об этом в сессионном зале Верховной Рады сообщила первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко.

По ее словам, Служба безопасности Украины и Государственная пограничная служба Украины доложили президенту Украины, что Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак вернулись в Украину.

Геращенко поздравила семьи заложников.

"Дорогие Игорь и Богдан, мы счастливы, что через несколько часов вы будете в Киеве", - сказала она.

Пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцоня находились в российском СИЗО 4 месяца.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал освобождение из российского плена украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

«Как и обещал на пресс-конференции, еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак. Агрессоры похитили их в Сумской области 3 октября прошлого года. Ребята, добро пожаловать домой», - написал Порошенко.