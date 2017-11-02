Похититель и насильник сядет в тюрьму на 5 лет

Суд признал виновным 32-летнего мужчину в незаконном лишении свободы и изнасиловании с угрозой применения физического насилия( ч.1 ст.146, ч.1 ст.152 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

«Прокуратура доказала в суде, что в январе 2016 года злоумышленник пригласил на свидание 33-летнюю женщину, с которой познакомился в социальных сетях. Обманом заманил ее к себе домой. Там ударил кулаком в лицо, раздел, чтобы она не могла покинуть помещение. Изнасиловал. Только через сутки мужчина вернул женщине одежду и отпустил свою жертву», - рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков.

Когда злоумышленник спал, женщина сообщила по телефону своим родственникам, где она находится. Родственники обратились к правоохранителям. Когда преступник узнал об этом, то испугался и отпустил женщину.

Преступник скрывался от следствия, но при попытке пересечь границу был задержан правоохранителями.

Свою вину похититель-насильник не признал. Суд приговорил виновника к 5 годам лишения свободы.