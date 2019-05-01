"Похороны коммунизма" и "цветочный волейбол": в центре Харькова прошел митинг к 1 мая

Представители "левых" сил и проукраинские активисты прошли маршем в центре города. На акцию собралось около полусотни участников коммунистических и социалистических организаций, приблизительно столько же - проукраинских.

Участники митинга "левых" скандировали «Мир, труд, май» и пели песни советских времен. В ответ слышали от другой стороны - "Слава Украине! Героям Слава!" и "Серп и молот - смерть и голод".

Проукраинские активисты держали в руках траурные венки и плакат с перечеркнутым советским символом как знак «Погребения коммунизма» в Украине.

Митингующие прошли маршем до стелы, установленной в честь первой харьковской массовки на набережной.

Движение автомобильного транспорта по маршруту колонны перекрыли. Охраняли акции более 200 правоохранителей. Привлекали также кинологов.

В завершении митингов, представители «левых» сил хотели возложить цветы к стеле, однако молодчики начали бросать тюльпаны в толпу пенсионеров. Лидера организации «Трудовая Харьковщина» Павла Тищенко неизвестные облили зеленкой. В полиции устанавливают, кто именно это сделал.