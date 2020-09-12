Поиск и аренда спецтехники при строительстве ЖК®

Многоквартирные жилые комплексы – самый рентабельный с точки зрения строительного бизнеса вид проектов, поэтому их реализация массовая и повсеместная. Строительство многоквартирных домов требует наличия целого ряда наименований спецтехники, необходимой для выполнения фундаментных, погрузочных, монтажных, фасадно-отделочных работ, а также транспортировки строительных материалов.

Где выгоднее арендовать строительную технику

Каждый застройщик стремиться к повышению рентабельности за счёт снижения затрат. И выгодная аренда техники специального назначения – один из способов экономии ради повышения прибыли. Аренда самосвала по лучшим ценам возможна, как правило, только в крупных специализированных компаниях с большим автопарком и высокой деловой активностью работы с клиентами. Ярким представителем успешного бизнеса в сегменте аренды строительной техники является компания DreamBud, которая располагает несколькими десятками единиц современных машин для возведения ЖК и благоустройства придомовой территории. Взять напрокат различные виды техники для строительства можно на любой срок:

почасово;

посуточно;

на длительное время.

Ознакомиться с условиями аренды популярных видов профессиональной спецтехники для строительства можно на официальном сайте компании bud-kiev.com.ua.

На чём позволяет сэкономить аренда спецтехники

Прокат самосвала, погрузчика, бульдозера, экскаватора и другой спецтехники при строительстве ЖК позволяет сэкономить, прежде всего, на покупке таких машин, стоимость которых в разы превышает ценники на обычный легковой и коммерческий грузовой автотранспорт. Поэтому покупка спецтехники – это очень серьёзный шаг, который должен быть экономически оправдан. Чаще всего выгоднее именно арендовать строительную технику на время проведения работ, чем потратить круглую сумму на покупку машин и нести постоянные расходы на их содержание, оплачивать простои, ремонт, замену запчастей, техническое обслуживание техники. Кроме того, аренда позволяет сэкономить на заработной плате работников ремонтно-обслуживающего цеха. Арендовать самосвал и любые другие виды спецтехники можно с водителем – и это ещё одна статья затрат, на которой можно сэкономить, ведь работа (особенно длительная) нанятого со стороны водителя обойдётся в копеечку. К тому же, найти опытного специалиста, умеющего эффективно работать на сложной и специфической строительной технике сегодня не так просто – на это может уйти немало времени, но даже это не гарантия достижения результата.