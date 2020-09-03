Поиск столярных услуг в Польше - быстро и удобно с «Fixly»®

Наличие открытых вакансий в различных отраслях дает возможность Украинская беспрепятственно работать в Польше по собственной специальности. Люди оформляют необходимые документы, заключают договор с работодателем и впоследствии начинают работать на объектах и ​​предприятиях. Но те, кто имеют опыт работы в одной из отраслей, но при этом не оформляли никаких предварительных договоренностей, вынуждены самостоятельно искать предложения для работы. Прежде всего упоминаются польские сайты объявлений, но на них обычно трудно найти оптимальный вариант для работы. Поэтому, чтобы у вас не было трудностей в этом аспекте, мы рекомендуем воспользоваться сервисом «Fixly.pl».

Сервис «Fixly» - лучшее решение для работников и работодателей

Главное, что привлекает при работе с этим сервисом - простота. Вам не нужно проходить несколько этапов авторизации или знакомиться с огромными документами о правилах использования. Все, что нужно сделать - зарегистрироваться (указать личные данные, телефон и адрес электронной почты) и начать поиск.

Если при работе с украинскими сервисами вроде «Work.ua» или «Robota.ua» нужно было отправлять резюме на подходящую вакансию, «Fixly.pl» имеет другой принцип работы. Здесь, вы сами должны указать тип услуги, которую хотите выполнить, срок выполнения и бюджет (если касается постройки зданий и аналогичных услуг).

Рассмотрим конкретный пример, чтобы иметь понимание того, как работает система. В центре внимания - услуга stolarz (работа по дереву), которая прямо сейчас имеет 3985 активных предложений. Для того, чтобы создать запрос, нужно выбрать данную услугу в списке, указать населенный пункт, в котором вы хотите работать (город и область). После этого на экране появится список вопросов, отвечая на которые вы определяете условия выполнения заказов, а именно:

· Тип услуги (например, изготовление моделей на заказ)

· Срок выполнения работы (1-2 недели, несколько дней или конкретная дата завершения, которую вы указываете самостоятельно)

· Дополнительная информация (поле заполняется при необходимости)

После этого, ваша анкета направляется всем заказчикам, интересующихся услугой в вашем населенном пункте. Вы также можете выбрать, каким образом люди будут поддерживать с вами связь (SMS-сообщение или письмо по электронной почте).

После того, как вы выполните очередной заказ, работодатель оставлять отзывы в вашем профиле. Чем больше положительных отзывов будет у вас, тем больше приоритетность будут ваши объявления.

Пользуйтесь мобильным приложением от «Fixly.pl» уже сейчас!

Для того, чтобы упростить процесс взаимодействия между заказчиками и исполнителями, сервис «Fixly» создал собственный мобильное приложение. Он будет без проблем работать как на IOS, так и на Android, а для работы в нем достаточно иметь только интернет-соединения. Удобный интерфейс и дизайн позволяют быстро ориентироваться и найти нужные функции, поэтому вам не придется все время находиться у компьютера или терять привлекательные предложения. Не медлите - начинайте работать на работе вашей мечты уже сейчас!