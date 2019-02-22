Пока активисты негодуют – пассажиры «отрываются» на кондукторах

Чиновники мэрии, которые игнорируют исполнение судебных решений и втихую переутверждают новые тарифы, сидят в собственных кабинетах - далеко от разозленных людей, а вот рядовые работники Горэлектротранса работают рядом с ними, так что, говорят они, по паре раз в день чувствуют на себе злость пассажиров.

Кондуктор Марина Мирошниченко, уверяет, что они стали такими же заложниками ситуации. Когда она отказалась продавать одному из них билет за 4 гривны, получила удар.

Марина Мирошниченко, кондуктор



При выходе из троллейбуса, он меня просто ударил в живот, я упала, все развернулись и ушли, даже никто не заступился. Вчера я обратилась к лечащему врачу, она отправила меня на больничный, сегодня ездила на УЗИ - у меня увеличилась селезенка. Мы-то тут при чем - почему на нас протягивают руки, плюются, оскорбляют, унижают, говорят, мы это специально делаем. Мы люди подневольные



Продавать билеты за установленными в феврале ценами, рассказывают кондукторы, не могут, ведь их обязывают после изменений сдавать кассу в соответствии с количеством проданных билетов. Про свою тяжелую судьбу они сегодня рассказали во время брифинга, который провели во втором троллейбусном депо.

А гендиректор КП "Харьковский метрополитен", Вячеслав Стаматин даже пугал, что если старый тариф вернется, интервалы между прибытием поездов в подземке могут достичь 11 минут.

Игорь Черняк, активист "Харьковского антикоррупционного центра" соглашается: работники электротранспорта действительно заложники ситуации, а вот виноваты во всем чиновники, на которых они уже подали в суд.

Игорь Черняк, активист "Харьковского антикоррупционного центра"



Вчора нами вже було направлено відповідне клопотання до Харківського окружного суду, а також процесуальні документи щодо зупинення дії цих, вже нових, рішень, ми плануємо вже наступного тижня подати до суду. В прийнятті цього рішення винні міські чиновники, а ті працівники комунальних підприємств, які наражаються на гнів харків*ян, мені дуже шкода цих людей, бо вони дійсно є заручниками ситуації



В суде городские должностные лица имеют мало шансов, ведь их решение незаконно, считает адвокат Николай Максимов. Дело в том, подчеркивает он, что новое решение фактически вносит минимальные правки к прошлому. Действие же последнего приостановил суд.

Николай Максимов, адвокат



По сути это решение не является законным, так как решением суда от 19 февраля 2019 года было приостановлено действие предыдущего решения Харьковского городского совета по поводу увеличения тарифа. Харьковский городской совет принял новое решение, которое фактически по смыслу дублирует его предыдущее решение, и которым заново были повышены тарифы на пользование метрополитеном



За повышение тарифов чиновникам, в том числе городскому главе Геннадию Кернесу, может грозить статья 382 Криминального кодекса Украины - Невыполнение судебного решения.

Ведь прокуратура инкриминирует им именно вторую часть этой статьи, что означает довольно строгое наказание - до 5 лет ограничения свободы или около 100 тысяч гривен штрафа.