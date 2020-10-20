Покатались на аттракционах? Перестанем кататься и в метро. Кредиторы через суд требуют за реконструкцию Парка Горького

Скандальная реконструкция парка Горького, которая началась в 2010 году, была громкой не только из-за сопротивления общества относительно вырубки деревьев. Как оказалось, и строительство парка аттракционов, что также частично были секонд хендом, шло в долг. В 2011 году городские чиновники взяли рекордный кредит на эту реконструкцию "Парка Горького". Речь шла о эквиваленте 20 млн. евро, часть которого была получена в гривне, часть - в валюте. Кредитором выступил "Проминвестбанк", владельцем контрольного пакета акций которого является российский «Внешэкономбанк», а председателем наблюдательного совета последнего является российский премьер. В 2011 году это был Владимир Путин. Залоговым имуществом было определено новое здание горсовета, Дворец Спорта, несколько детсадов и имущество Харьковского метрополитена, который стал поручителем по этому кредиту. Правда, на каких именно условиях имущество могло или может перейти банку неизвестно, - банковский договор не был публичным. Кредит планировалось отдать в течение 4 лет, но в 2015 году выяснилось, что почти через четыре года коммунальное предприятие "Парк Горького" смогло погасить лишь около половины тела кредита. Депутаты предлагали мэру единоразово оплатить долг, ведь опасались, что проценты, уплаченные российским банкирам, частично идут и на финансирование боевиков на Донбассе. Но в мэрии решили продлить кредитный договор, потом еще раз, и потом еще раз. И каждый раз Кернес оправдывал свое решение.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

То, что касается кредита, который был взят для реконструкции этого парка. Я считаю, было правильным решением, привлечение финансовых ресурсов, и спасибо «Проминвестбанку», который выделил нам денежные средства, мы вовремя все сделали и рационально использовали деньги.

Но через пролонгацию, росли проценты. И выплатив 140 млн гривен, "Парк Горького" остался должен еще 270 млн гривен. Так как в последнее время проплат не было, кредитор подал в суд с требованиями взыскать этот долг с КП «Парк Горького» и его поручителя "Харьковского метрополитена".

Сергей Денисенко, представитель ПАО "Проминвестбанк»:

Позов подан у зв`язку з невиконання боржником забов`зань щодо повернення кредитних коштів. У зв`язку з цим була подана позивна заява про стягнення цього боргу.

В мэрии претензии кредитора пока не комментируют, отказались от комментариев и в коммунальном предприятии "Парк Горького". Только в метрополитене заверили, что надеются, что им ничего не угрожает.

Светлана Колесан, служба правого обеспечения КП "Харковський метрополитен":

Рішення буде приймати суд. Від нас залежить тількі відстояти свою позицію, ми вважаємо, що наша позиція правільна, поки ніяких прогнозів.

Между тем, в Харьковском антикоррупционном центре, который с самого начала своего создания мониторит финансовую деятельность городских КП, говорят, что ситуация достаточно угрожающая, ведь если денег не будет, придется расплачиваться имуществом, в том числе метрополитена. Ситуацию оперативно можно было бы решить на сессии горсовета, но она с сентября отложена на неопределенный срок из-за состояния здоровья городского головы. Хотя именно на сессиях «Парку Горького» из года в год выделялась материальная помощь в суммах свыше 100 млн гривен, которые, в частности, шли на погашение процентов по кредиту и на зарплату работникам. И это при том, что во время реконструкции в мэрии уверяли, что парк не будет убыточным. Тем более, что в среднем за сезон, по предварительным оценкам, «Парк Горького» посещают около 10 000 человек, катаются в среднем на 3-4 аттракционах по 25-30 гривен каждый. То есть - это около миллиона гривен в день. Этих денег должно было хватить на погашение кредита, но билеты продают без фискальных чеков, поэтому реально отследить прибыль невозможно. В парке Горького эту информацию также не обнародовали, а попытка прокуратуры узнать реальный оборот денег КП "Парк Горького" в ходе расследования уголовного производства по растраты средств закончилась ничем, виновные так и не были наказаны. Поэтому, в итоге, долги, которые выросли, харьковчане должны заплатить фактически из своего кармана - бюджетными средствами, а это почти полугодичный бюджет на всю городскую медицину, или имущество подземки.

Евгений Лисичкин, сооснователь Харьковского антикоррупционного центра:

Це не виправдано, тому що це несе певну загрозу, тому що це харківський метрополітен - це стратегічне підприємство, яке перевозить щодня мінімум півмільйона, й загрозу несе, що воно може частково приміщення втратити, якщо не розрахуватись за кредит. По-друге, ми вважаємо, що якщо підприємство не може своїми прибутками віддавати такі кредити, то й брати такі кредити не потрібно.

Но сегодня Хозяйственный суд не только не принял решение по иску, но даже не начал рассматривать дело по существу - заседание длилось несколько минут за закрытыми дверями.

Елена Орлова, пресс-секретарь Хозяйственного суда Харьковской области:

Засідання було перенесено на 24 листопада в зв`язку з поданням клопотання першого відповідача про перенесення першого засідання. Наразі місто Харків перебуває у червоній зоні, тому Господарським судо Харківської області були введені обмеження щодо участників сторін, які можеть перебувати у судовому засіданні.

Ознакомиться с материалами дела пожелали представители «Парка Горького», возможно, в течение месяца они не только подготовят возражения, но и найдут деньги для уплаты долга.