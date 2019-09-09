Показательный бой и выставка военной техники - День танкистов в Харькове

Под рев двигателей и разрывы учебных снарядов в Харькове с профессиональным праздником поздравили Стальных рыцарей. Это - танковые войска Украины. С боевым опытом за плечами - более половины курсантов Военного института танковых войск. По случаю Дня танкистов в ВУЗе устроили День открытых дверей. Всем желающим показали новейшие образцы военной техники и даже имитацию танкового боя.
Разведгруппа попала в засаду, ей на выручку пришел танк.
Пятикурсник Игорь Федотченко рассказывает о легенде показательного боя на полигоне. В военный ВУЗ Федотченко пришел с фронта.
Семенівка, під Слов’янськом, далі Ямполь, далі - Первомайськ, під Дебальцево трохи побув
Игорь будет командиром танка. Теперь в дополнение к боевому опыту имеет теоретическую базу. Прежде всего, про обслуживание и ремонт боевой техники.
Игорь Федотченко ветеран АТО, курсант
Дуже багато нового, дуже. Наша задача – визначити поломку і знати, як її відремонтувати
Аплодисментами приветствуют гости ВУЗа показательный бой танкистов.
Среди тех, кто наблюдает за боем, первокурсница Иванна Бурковская из Житомирской области. С этого года в институт принимают женщин. Иванна рассказывает: она первая в семье выбрала военную профессию. В другие ВУЗы, говорит, даже документы не подавала.
Иванна Бурковская, курсантка
Я думала, що мені буде трохи важче, а я була нарівні з хлопцями. Ходила з ними в бронежилеті і тепер вони кажуть, що я сама мужня, і називають мене солдат Джейн
Выпускники Военного института танковых войск сейчас защищают страну на всех направлениях Операции объединенных сил, рассказывает начальник ВУЗа Александр Серпухов. Более половины нынешних курсантов - с боевым опытом.
Александр Серпухов, начальник Военного института танковых войск
Досвід, який вони отримали, той досвід, який ми отримали в ході аналізу , ми впроваджуємо в освітній процес. І навіть, сьогодні ми показали один з варіантів. Це - впровадження в підготовку курсантів. І курсанти дуже добре показали навченість щодо дій в бою
По случаю Дня танкистов преподаватели и выпускники ВУЗа получили награды. На праздник к военным пришли сотни харьковчан. Им показали новейшие образцы военной техники. Со всем можно было сфотографироваться, подержать в руках и даже прицелиться.
Елена Редько, харьковчанка
Кожний рік, ми тут рядом живемо. Кожен рік проходить День вікдритих дверей, присвячений Дню танкиста. І ми завжди тут - у мене хлопці, які дуже полюбляють шось про танки, про машини