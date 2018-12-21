«Покупай за полцены»: завтра на Сумском рынке скидки на продукты

22 декабря харьковчане смогут купить продукты на Сумском рынке за полцены.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это совместная акция «Vodafone Украина» и Харьковского горсовета.

Для участия в акции достаточно будет установить на смартфон приложение «Vodafone Pay» и иметь карту Mastercard, чтобы рассчитываться ею с цифрового кошелька. Скидку предоставят 20 торговых точек, где продают молоко, мясо, сало, рыбу, сыр, овощи и фрукты. Там установят информационные таблички «Покупай за полцены». Максимально возможная сумма покупки в одной торговой точке составит тысячу гривен, при этом покупатель заплатит 500 грн.

Приложением «Vodafone Pay» могут пользоваться клиенты любого банка и любого оператора связи. Нужно будет просто отказаться от наличных и оплачивать продукты с помощью QR-кода прямо со смартфона.