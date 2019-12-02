Покушение на депутата в Киеве: что известно о подозреваемых

Исполнителю покушения 18 лет, пишут СМИ. Предположительно, он не попал в Соболева, поскольку не рассчитал скорость движения авто.

Полиция оперативно задержала подозреваемых в убийстве ребенка депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, который был целью покушения. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook в понедельник, 2 декабря.

"Спасибо сотням сотрудников Национальной полиции, не спавшим этой ночью для того, чтобы найти убийц трехлетнего малыша. Были допрошены десятки свидетелей, сняты видеозаписи с камер видеонаблюдения, проведены осмотры домов вокруг места этого ужасного преступления", - написал он.

Геращенко уточнил, что преступление было заказным убийством, но целью был не ребенок.

"Благодаря такой быстрой и эффективной работе были задержаны двое мужчин, которые обоснованно подозреваются в исполнении заказного убийства. Конечно, целью убийц был не невинный ребенок, а его отец - Вячеслав Соболев", - пишет замминистра.

Он добавил, что полиция продолжает следственные действия по установлению всех лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению - его организаторов и заказчиков.

Вскоре задержанным будет избрана мера пресечения.

В свою очередь, главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщает, что подозреваемому в покушении на Соболева 18 лет.

"По материалам следствия, киллер произвел один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм. Киллер караулил Соболева близ ресторана Марио, опознал свою жертву в темноте. Очевидно, он получил наводку. Выстрел был произведен с небольшого расстояния, киллер целился в находившегося за рулем Соболева, но не учел скорость движения машины. Скорее всего, киллер действовал не один, и это заказное покушение", – написал Бутусов в Facebook.

По его данным, среди рассматриваемых следствием версий – конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью Обжора в Донецкой области.

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем авто находился его отец, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев.