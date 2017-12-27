Покушения на Кернеса и Черемухина, а также убийство Димента. В полиции рассказали о расследовании резонасных дел

Смена полицейского «главка» в Харькове, которая произошла в этом году, дала повод говорить об оживлении в расследовании резонансных преступлений, которых накопилось немало у регионального следствия. В первую очередь, речь идет о покушении на мэра Харькова в апреле 2014-го, и убийство его друга, бизнесмена Юрия Димента – мужчину расстреляли на 3-м городском кладбище год назад, когда тот пришел на могилу к матери. В СМИ выдвигали версию, что эти два преступления связаны между собой и причина – в теневом бизнесе градоначальника, а также связях с мафией. Но правоохранители до сих пор не готовы назвать ни имена заказчиков, ни исполнителей, а сам Кернес неоднократно говорил о том, что следствие находится в замороженном состоянии. Сейчас полицейские уверяют, идут активные следственные действия.

Сергей Чиж, зам. нач. ГУНП в Харьковской области:

Допитано більше 1500 тисяч осіб. Проведено більше 55 експертиз, є версії, версії всі живі і вони відпрацьовуються в совокупності. По Кернесу також, в першу чергу, як я зазначив, я підняв всі вбивства, ми заслухали. там оновлений півтора місяці назад склад слідчо-оперативної групи новими працівниками, там де ми недоопрацювали версії, можливо, неякісно, ми їх ще раз відпрацюємо, видвинуті нові версії, призначені повторні експертизи.

Не называют правоохранители и виновных в расстреле бизнесмена, и по данным СМИ, криминального авторитета Эдуарда Аксельрода, в ноябре этого года. Неизвестные убили его в авто на паркинге возле одной из многоэтажек по улице Клочковской. Его смерть ранее связывали с ликвидацией российского нардепа Вороненкова, который должен был давать показания против Януковича и находился в Украине. Аксельрод, по данным ГПУ, имел отношение к заказчикам убийства россиянина, после чего был ликвидирован как ненужный свидетель.

Сергей Чиж, зам. нач. ГУНП в Харьковской области:

По вбивству Аксельрода проведена колоссальна робота. У нас напрацьовано більше 10 томів кримінального провадження. Ми працюємо, є позитивні напрацювання. Ми працюємо. Більше сказати не маю нічого права.

Что касается последнего громкого покушения – на Николая Черемухина, экс-заместителя начальника главка полиции, которого в свое время называли «оборотнем в погонах», то правоохранители не подтвердили информацию о возможном подрыве его авто из-за криминальных разборок и сообщили, что уже имеют несколько версий совершения преступления.

Сергей Чиж, зам. нач. ГУНП в Харьковской области:

Видвинуто ряд версій, виділені конкретні професіонали зі значним досвідом. Ми збираємо доказову базу і однозначно сплануємо реалізацію і злочинці будуть затримані.

Неизвестные заложили взрывные устройства под колеса внедорожника Черемухина, что находился возле дома на улице Культуры, но ни он, ни кто-либо другой не пострадали – только сама машина и автомобили стоявшие рядом. По данным следствия, сдетонировала одна граната из четырех.