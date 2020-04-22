«Полбегемотника покрыли бы надбавки врачам». Очередной скандал на сессии у Кернеса

Сессия горсовета в период пандемии начинается довольно шумно. Нарушая карантин, городские избранники кучкуются, а маски на многих вообще отсутствуют, а у кого-то лишь прикрывают подбородок. Нарушителями масочного режима становятся - сам мэр, вице-мэр и директор Департамента бюджета и финансов городского совета Татьяна Таукешева.

- Маску надень. - И вынесен на ваше рассмотрение, прошу поддержать. - Так Жень, попроси милицию.

Депутат Игорь Черняк просит коллег соблюдать правила карантина, а нарушителей оштрафовать. Впрочем, полицейские на призыв Черняка протоколы составлять не спешат, хорошо, хоть маски депутаты и чиновники с мэром во главе все же натянули.

Игорь Черняк, депутат городского совета

Я б хотів зараз звернутися до органів національної поліції України, оскільки трансляція відбувається в прямому ефірі, я вважаю, що має бути реагування з боку правоохоронних органів на очевидні прямі порушення карантину, і тих заходів, які введені на державному рівні, і те, що відбувається сьогодні. Я думаю, що у нас тут, я порахував, десь вже на 340 -380 тисяч гривень штрафу може бути сьогодні зібрано.

После этого депутаты приступили к перераспределению бюджетных средств. На борьбу с пандемией решено было выделить чуть больше 100 млн гривен, значительную часть которых составила госсубвенция. Они пойдут на текущие зарплаты, инсулин и средства защиты. Это намного меньше, чем в любом другом городе Украины, где врачам, которые борются с коронавирусом, доплачивают по несколько окладов.

Так, к примеру, в Киеве, по словам депутата Черняка, зарплата врача в настоящее время около 50 000 гривен, а в Харькове - около 6000.

Игорь Черняк, депутат Харьковского городского совета 7 созыва

Щоб зробити адекватні доплати медикам під час коронавірусу, в три рази збільшити оклад на 300 відсотків, те, що робить держава, нам треба витратити половину бегемотника, який ми будуємо.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

У місті Харкові інфекційних лікарень немає в місті. Но в місті є на території міста, стоять лікарні, які обласного підпорядкування. І ці доктори, які лікують зараз тих, хто хворий на коронавірус, вони, їм держава пообіцяла 300% надбавки - нехай виконує держава своє зобов'язання.

После того, как Кернес, вопреки регламенту, проигнорировал предложение Черняка о созыве внеочередной сессии и не поставил этот вопрос на голосование, депутат в знак протеста покинул зал заседаний.

Вы знаете, як це робиться, нажимается на кнопочку. Ну, это называется смелость человека взяла своё.

- Вы, два цыплёнка, тоже можете за ними выйти. - Ты на себе посмотри, крокодил.

После этого подконтрольное мэру большинство проголосовало за выделение еще 400 млн гривен на зоопарк. Хотя, как ранее сказал Черняк половины стоимости бегемотника хватило бы на поддержку медиков, на эту реплику одиозный городской глава как всегда ответил в хамоватой манере.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Ви все підряд кажете, бегемотник вам не нравится, то жирафник вам не нравится. Я ж вам казав: любу клітину виберіть собі, ми там напишем ваше прізвище, любу клітину, яку ви виберете, ми вам її... Я за свої кошти збудую!

В то же время уже в текущем году зоопарк объявил тендеров на более чем на 1 млрд гривен, а во время пандемии и карантина решено начать строительство зон Южная Америка, Зимняя Левада, львятника и домика для пингвинов.

Кроме того, сегодня дополнительно были выделены 47 млн ​​на поддержку деятельности коммунальных предприятий, в частности, трамвайным и троллейбусным депо на оплату электроэнергии, несмотря на то, что они все же сейчас не работают бесплатно.

Еще более 26 млн направлено на объекты культуры и спорта, отдельно почти 11 млн грн.- на ремонт спортивных площадок, на которых сейчас запрещено заниматься, больше 50 млн - на ремонт бывшего БТИ на Павловской площади, более 12 млн - на строительство прозрачных офисов и еще дополнительно 100 млн грн. на ремонт дорог.