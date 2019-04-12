Полицейская, из-за халатности которой погиб 3-летний мальчик, предстанет перед судом

12 апреля 2019 г. 17:10
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Старшему инспектору ювенальной превенции одного из районных отделов полиции прокуратуры утвердила обвинение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия - смерть 3-летнего ребенка, по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось ранее, 12 сентября 2017 в отдел полиции поступила информация о возможных фактах применения физической силы к малолетнему ребенку со стороны родителей. Проверку по сообщению должна была провести подозреваемая. 

Однако полицейская проигнорировала свои рабочие обязанности и не приняла никаких мер: не провела проверку по фактам насилия в семье и необходимости изъятия ребенка из семьи, превентивные меры с родителями и тому подобное. 

Кроме того, сведения о преступлении не были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Сообщение о преступлении полицейская рассмотрела только через 2 недели после его поступления - уже после смерти 3-летнего мальчика от пыток и систематических побоев. 

Как выяснило следствие, погибшего малыша и его старшего брата бил отец. 

При этом все происходило в присутствии матери, однако она даже не пыталась остановить издевательства над ее сыном. 

В результате очередного избиения в августе 2017 у 3-летнего мальчика была сломана нога. А через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. 

Ребенок перестал ходить. Но вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал пытать ребенка. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел, а потом - впал в кому. 

Однако даже после этого родители не обращались к врачам. Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла к ним в гости. 

Однако спасти мальчика не удалось. 

Согласно выводам экспертов, ребенок скончался в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, которые носили характер особого мучения и продолжались более года.

За недобросовестное отношение к служебным обязанностям, приведшие к трагедии, ювенальному инспектору грозит до 5 лет лишения свободы. 
15 апреля в Октябрьском районном суде Харькова состоится подготовительное заседание по делу. 

Напомним, родители погибшего мальчика сейчас уже отбывают наказание. Приговором Октябрьского районного суда отца-изверга приговорили к 10 годам лишения свободы. Матери назначили наказание в виде 8 лет за решеткой.

Кроме того, к уголовной ответственности привлекли директора районной службы по делам детей.

Сейчас также в суде слушается  уголовное производство в отношении директора Центра социальных служб для семьи, детей, молодежи по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

 

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