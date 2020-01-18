Полицейские изъяли у мужчины посылку с наркосредствами

17 января у дома по улице Академика Павлова полицейские изъяли у 23-летнего харьковчанина посылку с наркосредствами, которую он получил через курьерскую службу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ней находились 2 пакета с амфетамином, общим весом около 300 граммов, а также 6 пакетов с психотропным веществом PVP, общим весом около 580 граммов, банковскую карточку и мобильный телефон.

Обнаруженное правоохранители изъяли и все изъятое направили на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полицейские устанавливают источник снабжения наркосредств и преступные связи задержанного.