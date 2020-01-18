Полицейские изъяли у мужчины посылку с наркосредствами

18 января 2020 г. 15:10
1 просмотр

17 января у дома по улице Академика Павлова полицейские изъяли у 23-летнего харьковчанина посылку с наркосредствами, которую он получил через курьерскую службу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ней находились 2 пакета с амфетамином, общим весом около 300 граммов, а также 6 пакетов с психотропным веществом PVP, общим весом около 580 граммов, банковскую карточку и мобильный телефон. 

Обнаруженное правоохранители изъяли и все изъятое направили на экспертное исследование. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Полицейские устанавливают источник снабжения наркосредств и преступные связи задержанного. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.