Полицейские нашли хозяина потерянных 4-х тысяч долларов

Небольшой пакет копы обнаружили во время патрулирования района около полудня. Он лежал прямо посреди дороги на проспекте Богдана Хмельницкого. Остановившись, патрульные попытались найти его владельца. Правда, опрос прохожих результатов не дал. Люди от находки копов отказывались.

Карина Курбанова, проесс-офицер патрульной полиции Харькова:

Патрульні вирішили викликати на місце слідчо-оперативну групу. У зв’язку з тим, що Харків у нас знаходиться в жовтій зоні, всі це знають, це могла бути і вибухівка і все що завгодно. Хоча ось так придивилися - через пакет були видні гроші.

В пакете действительно оказались деньги. Сумма ошеломила полицейских. Сотрудники райотдела насчитали 3 тысяч 800 в долларах и 15 тысяч гривен. Такой находки в Немышлянском райотделе, говорят, не было никогда. В пакете также были и документы.

Дмитрий Гринчак, зам. нач. Немышлянского отдела полиции:

Найти человека, оказалось чуть-чуть проблематично, потому что он беженец Луганской области и в Харькове жил у своей гражданской жены, поэтому по месту прописки его найти было проблематично.

К поискам подключился один из патрульных, который и нашел, собственно, пакет. Информацию о находке Влад Неманихин разместил у себя на странице в Facebook.

Зробив цей пост, бо хочу, щоб речі дійсно знайшли свого власника, а не загубились в кабінетах.

Пост патрульного набрал более полутора тысяч лайков и 5 тысяч перепостов. Правда среди комментаторов были и те, кто называл поступок копа глупым. Денег хозяин все равно не увидит, уверяли люди. Но огласка сделала свое дело. Через неделю после находки в райотдел пришел хозяин пакета. Деньги парень потерял по дороге на работу.

Денис, хозяин пакета:

Достал трос буксировочный с багажного отделения, найти попросить, чтоб меня дернули, завести. Меня дернули, завели, я трос кинул в кабину, а багажное отделение забыл закрыть. Сел и поехал. Обнаружил, что у меня дверь открыта, в районе Морозова.

Возвращаться, чтобы поискать потерю, как и обращаться в полицию Денис не стал. Был уверен - денег он больше не увидит. Потому не мог нарадоваться, когда получил их обратно от правоохранителей. Эта сумма предназначалась для покупки квартиры.