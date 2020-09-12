Полицейские отказались принимать заявление у харьковчан, которые требовали прекращение работы "Коксохима"

12 сентября в сети Интернет появилось видео, на котором работники Новобаварского отдела полиции, якобы, отказываются принять заявление от представителей инициативной группы граждан, что требуют прекращения деятельности завода, который, по их мнению, загрязняет окружающую среду.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, по данному факту назначено служебное расследование.

Информация внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что по факту загрязнения воздуха следователями Новобаварского отдела полиции проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины.