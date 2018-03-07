Полицейские помогают «титушкам»? Прокуратура расследует скандальные слушания

Скандальные слушания в здании коммунального предприятия Харьковводоканал состоялись 13 февраля.

Участников, которые хотели попасть в зал заседаний, не столько возмутило возможное повышении тарифов - это еще не окончательное решение, его должны согласовать на государственном уровне - сколько попытка обсудить их кулуарно. Ведь по закону такие решения коммунальщики должны согласовывать с обществом.

Харьковские же руководители КП не первый замечены в том, что инициируют слушания, не ставя в известность горожан об их проведении и приглашая только работников этих предприятий.

Вот и на этот раз для того, чтобы попасть в зал, нужно было пройти обязательную регистрацию, информация о которой была размещена на официальном сайте предприятия. При этом даже не все те, кто заранее подал заявки, были зарегистрированы.

Что, собственно, и вызвало такое возмущение, что люди буквально снесли тех, кто блокировал двери. Причем среди последних, говорят участники слушаний, были и полицейские, которых вызвали для охраны правопорядка.

Дмитрий Булах, ОО "Харьковский антикоррупционный центр"

Они просто стали на сторону этих людей в черной форме. Но благодаря напору обычных граждан мы прошли, туда попали, но, тем не менее, это непонятно для меня, а я говорил местному представителю НРКЕП о том, что если вы организаторы слушаний, вы должны были организовать. Вот очень интересно, кто дал команду препятствовать жителям слушания и кто дал команду.

Добиться от организаторов слушаний ответов на вопрос, почему должным образом не были уведомлены горожане и почему введена предварительная регистрация на слушаниях так и не удалось.

И хотя их все же провели, и на согласование НКРЕП направили новые тарифы - на воду 11 гривен 24 копейки за куб вместо 9,24 за куб, и 5 гривен 66 копеек вместо 5,16 за канализацию - в прокуратуре все же решили установить, кто ответственный за недопуск граждан на общественные слушания.

Поэтому было открыто уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работников правоохранительных органов

Вита Дубовик, пресс-сектретарь облпрокурора

Є відео у мережі інтернет, на якому видно, що блокують громадян люди, не лише так звані "титушки," а й представники поліції. Тому прокуратура саме за вказаними фактами, відео, розпочали кримінальне провадження за статею 365, з"ясовуємо, хто саме мав відповідати за забезпечення правопорядку, хто був присутній з правоохоронців, які їм надавались накази

В полиции действия своих сотрудников во время проведения слушаний пока не комментируют.