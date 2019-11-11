Полицейских будут судить за служебную халатность, повлекшую смерть ребенка

В Харьковской области будут судить сотрудников полиции, которые допустили служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия в виде смерти трехлетнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт в отношении пятерых полицейских направлен в суд по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

По данным следствия, полицейские проявили служебную халатность при рассмотрении обращений о систематическом физическом издевательстве родителями над ребенком.

В райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка 3-летнего ребенка. Женщина заявляла о возможной угрозе жизни и здоровью ее внуки из-за жестокого отношения матери и отчима к ребенку. Из объяснений заявительницы стало известно, что семья нередко «воспитывала» дочь кулаками. Однако ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом.

Действия правоохранителей привели к смерти девочки в результате очередных побоев и пыток.

Летом трем инспекторам по ювенальной превенции и двум следователям было сообщено о подозрении по факту служебной халатности, что повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Полицейские были отстранены от занимаемых должностей.

Сейчас четыре работника райотдела полиции находятся под домашним арестом и еще один полицейский имеет личное обязательство.

Напомним, в конце сентября прошлого года в селе Ковшаровка Купянского района умерла 3-летняя девочка. По словам матери, ребенок подавился яблоком.

Однако проведенная экспертиза показала, что причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, что свидетельствует о систематическом издевательстве над ребенком.

По данным следствия, отчим при попустительстве матери регулярно «воспитывал» ребенка кулаками, нанося девочке сильную физическую боль и моральные страдания. В сентябре 2018 он в очередной раз избил ребенка. От полученных травм девочка скончалась. Родители только через несколько часов вызвали медиков и пытались выдать совершенное за несчастный случай.

Сейчас в отношении матери и отчима погибшего ребенка продолжается судебное следствие.

30-летней женщине и ее 40-летнему сожителю инкриминируются пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, п. 2, 9, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.