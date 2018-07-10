Полицейских, которые избили мужчину в отделении полиции, уволили

Харьковских полицейских, которые превысили свои служебные полномочия, избив мужчину в отделении полиции, уволили.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Соответствующий приказ вчера подписал начальник ГУНП в Харьковской области генерал полиции третьего ранга Олег Бех.

Напомним, что 7 июля в социальных сетях было распространено видео, где харьковские полицейские применили неправомерные меры физического воздействия к неизвестному мужчине.

В соответствии с приказом ГУНП в Харьковской области, двух старших сержантов и капрала сектора патрульной полиции отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции города Харькова привлекли к дисциплинарной ответственности в виде увольнения из рядов Национальной полиции Украины.

Командира взвода - их непосредственного руководителя - предупредили о неполном должностном соответствии.

И.о. начальника Холодногорского отдела полиции строго предупрежден о необходимости соблюдения подчиненным личным составом служебной дисциплины и прав и свобод граждан.