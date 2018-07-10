Полицейских, которые избили мужчину в отделении полиции, уволили

10 июля 2018 г. 16:47
205 просмотров

Харьковских полицейских, которые превысили свои служебные полномочия, избив мужчину в отделении полиции, уволили.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Соответствующий приказ вчера подписал начальник ГУНП в Харьковской области генерал полиции третьего ранга Олег Бех.

Напомним, что 7 июля в социальных сетях было распространено видео, где харьковские полицейские применили неправомерные меры физического воздействия к неизвестному мужчине.

В соответствии с приказом ГУНП в Харьковской области, двух старших сержантов и капрала сектора патрульной полиции отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции города Харькова привлекли к дисциплинарной ответственности в виде увольнения из рядов Национальной полиции Украины.

Командира взвода - их непосредственного руководителя - предупредили о неполном должностном соответствии.

И.о. начальника Холодногорского отдела полиции строго предупрежден о необходимости соблюдения подчиненным личным составом служебной дисциплины и прав и свобод граждан.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.