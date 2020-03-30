Полицейское ДТП на проспекте Науки и смертельное - на Любови Малой. Подробности

Государственное бюро расследований открыло дело относительно тройной ДТП с участием полийцейских. Произошло все на перекрестке проспекта Науки и улицы Бакулина. Автомобиль патрульных, "Mitsubishi Outlander", делал разворот, и в этот момент с ним столкнулся «Lexus», который затем протаранил припаркованную "Mazda". В больницу с травмами доставили 5 человек. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства аварии в центре Харькова.

По данным адвоката, Евгения Мельниченко, иномаркой управлял один из обвиняемых по делу об избиении журналиста и оператора одного из местных телеканалов, Вадима Макарюка. В ГБР добавили, пассажиром «Lexus» был действующий сотрудник полиции.

Александр Билка, пресс-секретарь Государственного бюро расследований:

В результаті автопригоди травмувалися 5 людей. Слідчі теруправління, розташованого в Полтаві, досудове розслідування почали за частиною 1 статті 286 Кримінального Кодексу України. Це "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації особами, які керують транспортними засобами".

В субботу, 28 марта, на Московском проспекте не разминулись автомобили Skoda Octavia и Аudi А6. Последняя после столкновения вылетела на обочину и загорелась. Как уточнили позже в полиции, предварительно, водитель Skoda столкнулся с другой иномаркой, поворачивая налево. Травмы в результате ДТП получили водитель Аudi и пассажирка. Вместе с тем, в управлении патрульной полиции отметили, что в течение двух суток выезжали на более, чем два десятка дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с прошлыми выходными статистика по авариям остались практически неизменной. А вот количество нетрезвых водителей на дорогах города увеличилось.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской обл.:

За минулі вихідні патрульні поліцейські виїхали на 1400 викликів на спецлінію 102. Також виїхали на 21 ДТП, 5 - з травмованими. Було складено 38 адміністративних матеріалів за керування транспортними засобами в стані сп'яніння.

А уже в понедельник на проспекте Любви Малой произошла смертельная ДТП. В результате лобового столкновения Фольксвагена и ВАЗа погибли два человека. Один - на месте, второй - по дороге в больницу. Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи Новобаварского отдела полиции.