 

Полицейскому, который в харьковском супермаркете убил посетителя, сообщили о подозрении

25 июня 2019 г. 11:59
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Правоохранители сообщили о подозрении работнику взвода охраны публичной безопасности Управления полиции охраны в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Бюро расследований.

Работника полиции подозревают в умышленном убийстве при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 118 Уголовного кодекса Украины), а также в превышении власти или служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий с применением насилия (ч. 2. ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 5 декабря 2018 года в ходе несения службы в супермаркете "Рост", полицейский использовал табельное оружие и смертельно ранил посетителя. Посетитель отказывался оплатить товар, поэтому его провели в подсобное помещение, чтобы вызвать наряд полиции. 

В ходе конфликта, возникшего в подсобном помещении, посетитель нанес работнику полиции охраны несколько ударов ножом. После этого, на улице, куда выбежали оба участника конфликта, полицейский дважды выстрелил в сторону нападающего, который уже бежал. Один из выстрелов стал смертельным. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

 

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